Brutte notizie in casa Lazio: il titolare salterà il Napoli (Di martedì 15 febbraio 2022) Non arrivano notizie rassicuranti in casa Lazio, che in vista di un tour de force, dovranno anche fare a meno di Manuel Lazzari. Il calciatore infatti è stato costretto ad uscire nel corso della partita contro il Bologna e, come già era stato preannunciato ieri, è stata evidenziata una lesione ai flessori addirittura di secondo grado. Manuel Lazzari, Lazio-BolognaI tempi di recuperi non saranno brevi, tanto che c’è una probabilità di vederlo addirittura dopo la sosta Nazionali di marzo e questo lo porterà a saltare sicuramente il match contro il Napoli previsto il 27 febbraio. Ci vorrà almeno un mese per recuperare il calciatore, dando per scontato un forfait contro gli azzurri. Leggi su spazionapoli (Di martedì 15 febbraio 2022) Non arrivanorassicuranti in, che in vista di un tour de force, dovranno anche fare a meno di Manuel Lazzari. Il calciatore infatti è stato costretto ad uscire nel corso della partita contro il Bologna e, come già era stato preannunciato ieri, è stata evidenziata una lesione ai flessori addirittura di secondo grado. Manuel Lazzari,-BolognaI tempi di recuperi non saranno brevi, tanto che c’è una probabilità di vederlo addirittura dopo la sosta Nazionali di marzo e questo lo porterà a saltare sicuramente il match contro ilprevisto il 27 febbraio. Ci vorrà almeno un mese per recuperare il calciatore, dando per scontato un forfait contro gli azzurri.

Advertising

Spazio_Napoli : Brutte notizie in casa Lazio: il titolare salterà il Napoli - LeBombeDiVlad : ??? #Lazio, si ferma #Lazzari ?? Quanto starà fuori #LBDV #LeBombeDiVlad #News - giuliocavour : @dottora_i Credo sia molto pesante psicologicamente per Voi medici il dovere dare brutte notizie ai pazienti che s… - FinoGinofino : RT @gpcep: 'Italygate' BRUTTE NOTIZIE PER GENTILONI, RENZI E … Il professore di diritto Alfio D'Urso rilascia una dichiarazione giurata che… - Solo_La_Lazio : ?? Ma porc...??????? ?? Lazzari fuori 40 giorni ?? Leggi qui ?? -