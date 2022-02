Bonus idrico, dal 17 febbraio al via i rimborsi per sanitari e rubinetteria ecosostenibili (Di martedì 15 febbraio 2022) A partire dalle ore 12.00 del 17 febbraio 2022 sarà possibile richiedere il Bonus idrico sull’apposita piattaforma on line. La misura è riconosciuta nel limite massimo di mille euro per ogni beneficiario e si riferisce a lavori di rifacimento oppure sostituzione di sanitari e rubinetteria ecosostenibile. Il Bonus idrico è finalizzato a perseguire il risparmio delle risorse idriche per le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Le risorse che finanziano la misura sono quelle del «Fondo per il risparmio di risorse idriche», con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021. Cosa prevede il Bonus idrico e come ottenerlo Per ottenere il Bonus idrico è ... Leggi su fmag (Di martedì 15 febbraio 2022) A partire dalle ore 12.00 del 172022 sarà possibile richiedere ilsull’apposita piattaforma on line. La misura è riconosciuta nel limite massimo di mille euro per ogni beneficiario e si riferisce a lavori di rifacimento oppure sostituzione diecosostenibile. Ilè finalizzato a perseguire il risparmio delle risorse idriche per le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Le risorse che finanziano la misura sono quelle del «Fondo per il risparmio di risorse idriche», con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021. Cosa prevede ile come ottenerlo Per ottenere ilè ...

