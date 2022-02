Boeing non potrà più certificare i suoi 787 Dreamliner. La decisione dell’ Faa statunitense dopo i problemi emersi sul modello (Di martedì 15 febbraio 2022) L’ente statunitense per la sicurezza dei voli (Federal aviation administration) ha revocato a Boeing la possibilità di autocertificare la conformità dei suoi 787 Dreamliner Ne dà notizie l’emittente americana Cnbc. Il velivolo è da tempo al centro delle attenzioni delle autorità del settore per problemi emersi nella qualità di alcuni suoi componenti. Tra questi anche alcune parti fornite dal gruppo italiano Leonardo, risultate avere una percentuale di titanio inferiore a quanto richiesto. problemi che hanno causato ritardi nelle consegne, perdite a bilancio per miliardi di dollari e che potrebbero innescare lunghi contenziosi legali. Il Dreamliner è un aereo particolarmente avanzato e costruito con materiali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) L’enteper la sicurezza dei voli (Federal aviation administration) ha revocato ala possibilità di autola conformità dei787Ne dà notizie l’emittente americana Cnbc. Il velivolo è da tempo al centro delle attenzioni delle autorità del settore pernella qualità di alcunicomponenti. Tra questi anche alcune parti fornite dal gruppo italiano Leonardo, risultate avere una percentuale di titanio inferiore a quanto richiesto.che hanno causato ritardi nelle consegne, perdite a bilancio per miliardi di dollari e che potrebbero innescare lunghi contenziosi legali. Ilè un aereo particolarmente avanzato e costruito con materiali ...

Advertising

ma_regaa : non sto piangendo mi è solo entrato un Boeing 737 nell'occhio - LucianoQuaranta : RT @giovamartinelli: 'Cose Canadesi'! Ovviamente, l'indiscrezione è tutta da confermare. Sennonché, visti certi precedenti, non si può cer… - giovamartinelli : @MarazitiMassimo Non risulta... Infatti, Boeing ha 'tranquillamente' partecipato alla gara per il nuovo caccia. Ven… - giovamartinelli : 'Cose Canadesi'! Ovviamente, l'indiscrezione è tutta da confermare. Sennonché, visti certi precedenti, non si può… - BowditchRoman : RT @pensiero1967: 10 anni morto nel carrello di un Boeing a -50 gradi. Senza nome se non quello generico di clandestino. Gli assassini un n… -

Ultime Notizie dalla rete : Boeing non Genoa, nuovo investimento per la 777 Partners: ecco la Bonza Airlines Commenta per primo Non solo calcio per la 777 Partners , la holding statunitense che dallo scorso autunno detiene la ... La nuova società decollerà con una flotta completamente nuova di Boeing 737 Max a ...

Campioni dell'export 2022: ecco le Pmi italiane che esportano di più Non solo: secondo la Sace (la società pubblica dell'export credit italiano) le Pmi attive ... a partire dalle comode poltrone progettate con Pininfarina e vendute a Boeing, Airbus e ai maggiori ...

Boeing non potrà più certificare i suoi 787 Dreamliner. La decisione dell’ Faa statunitense dopo i… Il Fatto Quotidiano Boeing: accordi di supporto con Corea e Singapore Boeing ha ricevuto tre performance based logistics (PBL) contracts dalla Defense Acquisition Program Administration (DAPA) della Repubblica di Corea per gestire il supporto dei Republic of Korea Air ...

New York: Boeing sale verso 220,4 USD A livello comparativo su base settimanale, il trend di Boeing evidenzia un andamento più marcato rispetto ... Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in ...

Commenta per primosolo calcio per la 777 Partners , la holding statunitense che dallo scorso autunno detiene la ... La nuova società decollerà con una flotta completamente nuova di737 Max a ...solo: secondo la Sace (la società pubblica dell'export credit italiano) le Pmi attive ... a partire dalle comode poltrone progettate con Pininfarina e vendute a, Airbus e ai maggiori ...Boeing ha ricevuto tre performance based logistics (PBL) contracts dalla Defense Acquisition Program Administration (DAPA) della Repubblica di Corea per gestire il supporto dei Republic of Korea Air ...A livello comparativo su base settimanale, il trend di Boeing evidenzia un andamento più marcato rispetto ... Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in ...