Balneari, stop proroga concessioni dal 2023 e freno al caro-ombrellone: via libera dal Cdm (Di martedì 15 febbraio 2022) Balneari, a seguito del via libera del Consiglio dei ministri, all'unanimità, all'emendamento al ddl sulla concorrenza, c'è lo stop al regime di proroga: dal 1 gennaio... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 15 febbraio 2022), a seguito del viadel Consiglio dei ministri, all'unanimità, all'emendamento al ddl sulla concorrenza, c'è loal regime di: dal 1 gennaio...

Advertising

Adnkronos : Concessioni #balneari, verso stop proroga e gara da 2024. #ultimora - CaloreGiacomo : RT @dottorbarbieri: ?????? SI APPRENDE: Stop al regime di proroga, come stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato del 20 ottobre scor… - alex_antony17 : RT @dottorbarbieri: ?????? SI APPRENDE: Stop al regime di proroga, come stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato del 20 ottobre scor… - GramsciAG : RT @luca79ind: Fosse la volta buona ?? - GiovanniMario12 : RT @RaiNews: In Italia ci sono venticinquemila chilometri di costa, settemilacinquecento sono di spiagge. Le imprese balneari sono centocin… -