Andrea Delogu | la grade emozione | l’attesa è finalmente finita Un grande traguardo

Advertising

repubblica : Andrea Delogu: 'L'amore mi annoia, preferisco l'horror. E ora conduco da sola' - sfiorata82 : RT @ilpost: “Christian” appartiene al genere “supernatural”: ne parla Andrea Delogu nel secondo episodio del podcast #edèsololinizio, insie… - icompanymusic : RT @InkSonoro: Gaia, Guè, Matteo Romano e Angelina Mango saranno gli ospiti musicali del nuovo salotto di Andrea Delogu ?? Tonica è il suo n… - alfonso25592 : RT @InkSonoro: Gaia, Guè, Matteo Romano e Angelina Mango saranno gli ospiti musicali del nuovo salotto di Andrea Delogu ?? Tonica è il suo n… - AnnaMancini81 : Tonica, Andrea Delogu torna in tv con un late show: quando, dove, anticipazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Delogu

Parte questa sera il late show musicale "Tonica", il nuovo programma di Rai 2 condotto da, in onda il martedì 15 alle 23.45.è pronta per una nuova sfida: raccontare la musica e i musicisti con uno sguardo curioso e irriverente, frizzante e pungente proprio come ...Quando e dove si potrà vedere lo show Secondo il palinsesto già pubblicato,andrà in onda con 'Tonica - il lato D della musica' nella seconda serata di Rai 2 , il programma verrà quindi ...Tonica, nuovo programma Andrea Delogu: quando va in onda? Tonica, il nuovo programma di Andrea Delogu, andrà in onda ogni martedì in seconda serata. Tonica, prima puntata 15 febbraio: a che ora inizia ...Parte questa sera il late show musicale “Tonica”, il nuovo programma di Rai 2 condotto da Andrea Delogu, in onda il martedì 15 alle 23.45. Andrea Delogu è pronta per una nuova sfida: raccontare la ...