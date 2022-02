Alex Belli torna al GF Vip 6: la reazione di Delia Duran e Soleil Sorge (Di martedì 15 febbraio 2022) Alex Belli torna nella Casa del Grande Fratello Vip 6, ve lo avevamo già anticipato ma il momento tanto atteso è arrivato. Lunedì 14 febbraio l’ex attore di Centovetrine ha varcato nuovamente la porta rossa della Casa di Cinecittà, in veste di ospite speciale e il suo ingresso ha scatenato due reazioni opposte in Delia Duran e Soleil Sorge. Vi raccomandiamo... Alex Belli manda un aereo a Delia Duran: "Sei l'unica donna della mia vita" Poco prima di entrare, però, il vippone ha voluto avere un confronto con la moglie: “Amore mio, sono venuto qua non per criticarti ma per farti ragionare: dov’è finita la Delia che conosco ... Leggi su diredonna (Di martedì 15 febbraio 2022)nella Casa del Grande Fratello Vip 6, ve lo avevamo già anticipato ma il momento tanto atteso è arrivato. Lunedì 14 febbraio l’ex attore di Centovetrine ha varcato nuovamente la porta rossa della Casa di Cinecittà, in veste di ospite speciale e il suo ingresso ha scatenato due reazioni opposte in. Vi raccomandiamo...manda un aereo a: "Sei l'unica donna della mia vita" Poco prima di entrare, però, il vippone ha voluto avere un confronto con la moglie: “Amore mio, sono venuto qua non per criticarti ma per farti ragionare: dov’è finita lache conosco ...

GrandeFratello : Dayane ha conosciuto Alex Belli? Per lei è il tipo giusto per Soleil? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in… - trash_italiano : FRANCESCA CIPRIANI E ALEX BELLI A #CEPOSTAPERTE. IS THIS IL METAVERSO? - TynEloy : ALEX BELLI MI DA SUI NERVI NON GUARDERÒ PIÙ LA DIRETTA GIORNALIERA chiama Antonio tiktocchio e lui è un pirla STRON… - 84_Silviettina : Mi devo ancora riprendere da Alex Belli, che dice alla moglie, che è andata in “overbooking”…?? #GFvip Volo io Al… - Marga26503819 : RT @MaryLan12890465: Alex Belli che con un gioco e giro di parole e con il suo fare da manipolatore,SBAGLIA e fa ricadere la colpa su Delia… -