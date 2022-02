Addio endotermiche - Cingolani | Il 2035 è solo indicativo | la base per una discussione a livello europeo

Leggi su quattroruote

(Di martedì 15 febbraio 2022) "Noi dovevamo dare una posizione orientativa di massima dell'Italia perché nel documento che uscirà a metà 2022 sul pacchetto Fit for 55, tra le varie cose da discutere anazionale edci sarà anche la data presunta del phase-out". Lo ha affermato Roberto, ministro della Transizione ecologica, in merito alla decisione del Cite (Comitato interministeriale per la Transizione ecologica) di allinearsi alla proposta della Commissione europea sullo stop alla vendita di autodal. "L'Italia ha dato la sua posizione più prudente come tutti i Paesi costruttori", ha aggiunto il ministro, ospite della rubrica di Milena Gabanelli sul sito del Corriere della Sera. "per le auto e 2040 per i furgoni. Altri Paesi che non producono auto hanno addirittura ...