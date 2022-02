Uomo ucciso a colpi di arma da fuoco vicino Roma

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Omicidio questa mattina ad Acilia, comune nell'area sud di. Unintorno alle 6 è stato raggiunto dadidamentre usciva dalla propria abitazione in via Alberto Galli. Sono in ...

Ultime Notizie dalla rete : Uomo ucciso

Omicidio questa mattina ad Acilia, comune nell'area sud di Roma. Un uomo intorno alle 6 è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco mentre usciva dalla propria abitazione in via Alberto Galli. Sono in corso rilievi da parte dei carabinieri sul luogo dell'omicidio.