Uomini e Donne: le anticipazioni della puntata del 14 Febbraio (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nella giornata di San Valentino non poteva mancare un nuovo appuntamento con Uomini e Donne, il celebre dating-show di Maria De Filippi, in onda su Canale 5 alle 14:45. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni della puntata di Lunedì 14 Febbraio. TRONO OVER: Grandi sorprese e colpi di scena sono in serbo per i protagonisti del trono over. La relazione tra Ida e Alessandro sembra procedere a gonfie vele, e i due si confronteranno sull’andamento della loro relazione. Invece, stando a quanto riportano le anticipazioni, sembra infatti che in studio scoppierà una furiosa lite tra Biagio e Armando. Infatti, nella puntata di oggi, Biagio farà a Maria De Filippi una particolare richiesta: mettere una canzone di un cantautore ... Leggi su zon (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nella giornata di San Valentino non poteva mancare un nuovo appuntamento con, il celebre dating-show di Maria De Filippi, in onda su Canale 5 alle 14:45. Scopriamo insieme tutte ledi Lunedì 14. TRONO OVER: Grandi sorprese e colpi di scena sono in serbo per i protagonisti del trono over. La relazione tra Ida e Alessandro sembra procedere a gonfie vele, e i due si confronteranno sull’andamentoloro relazione. Invece, stando a quanto riportano le, sembra infatti che in studio scoppierà una furiosa lite tra Biagio e Armando. Infatti, nelladi oggi, Biagio farà a Maria De Filippi una particolare richiesta: mettere una canzone di un cantautore ...

