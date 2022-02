Su Rtl 102.5 il secondo appuntamento con Alessandra Amoroso, che sta compiendo il suo viaggio verso il concerto di San Siro (Di lunedì 14 febbraio 2022) Alessandra Amoroso – Foto di Flavio & FrankMILANO – Si riparte. Seconda tappa del lungo viaggio di Alessandra Amoroso su RTL 102.5 verso il suo grande concerto di San Siro (che si terrà il 13 luglio 2022). La cantante salentina torna sulla prima radiovisione d’Italia, indossa le cuffie e diventa conduttrice d’eccezione, con lei ci sono anche Luca Viscardi e Martino Migli. Alessandra apre il cassetto dei ricordi, riavvolge il nastro. Fa sognare gli ascoltatori. Una serata formidabile, piena di emozioni. “Veniamo da un periodo abbastanza surreale, dove alla musica è stata tappata la bocca”, dice in radiovisione. “Il fatto di tornare a cantare dopo questi due anni in cui mi sono un po’ chiusa è sicuramente bello”. Ma un ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 14 febbraio 2022)– Foto di Flavio & FrankMILANO – Si riparte. Seconda tappa del lungodisu RTL 102.5il suo grandedi San(che si terrà il 13 luglio 2022). La cantante salentina torna sulla prima radiovisione d’Italia, indossa le cuffie e diventa conduttrice d’eccezione, con lei ci sono anche Luca Viscardi e Martino Migli.apre il cassetto dei ricordi, riavvolge il nastro. Fa sognare gli ascoltatori. Una serata formidabile, piena di emozioni. “Veniamo da un periodo abbastanza surreale, dove alla musica è stata tappata la bocca”, dice in radiovisione. “Il fatto di tornare a cantare dopo questi due anni in cui mi sono un po’ chiusa è sicuramente bello”. Ma un ...

