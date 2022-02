Sofia Goggia, è la notte della discesa (Di lunedì 14 febbraio 2022) Alle 4 del mattino di martedì 15 febbraio la campionessa olimpica di discesa libera difende il suo titolo a meno di un mese dall'infortunio che poteva toglierle i giochi. E invece è alle «Olimpiadi, il luogo dei sogni che albergano nel cuore dei bambini possono diventare realtà» Leggi su vanityfair (Di lunedì 14 febbraio 2022) Alle 4 del mattino di martedì 15 febbraio la campionessa olimpica dilibera difende il suo titolo a meno di un mese dall'infortunio che poteva toglierle i giochi. E invece è alle «Olimpiadi, il luogo dei sogni che albergano nel cuore dei bambini possono diventare realtà»

Eurosport_IT : A 22 giorni dalla caduta di Cortina, Sofia Goggia c’è. Eccome se c’è ???????? #Beijing2022 #Olympics #SciAlpino - Coninews : 'È stata una bella prova, l’ennesima conferma che anche con due soli giri in discesa e pochi giorni di allenamento… - Eurosport_IT : Il sorriso finale di Sofia ci fa emozionare ?? 20 giorni dopo la lesione del crociato, @goggiasofia è di nuovo in p… - RadioSportiva : Soddisfatta dell'ultima prova Sofia Goggia che ha buone sensazioni in vista della discesa di domattina (alle 4 ore… - UgoBaroni : RT @Coninews: 'È stata una bella prova, l’ennesima conferma che anche con due soli giri in discesa e pochi giorni di allenamento dopo un in… -