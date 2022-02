Sofia Goggia: "C'è ancora tanto da limare e tante linee da stringere" (Di lunedì 14 febbraio 2022) AGI - Ottima prova di Sofia Goggia nella prova di discesa libera cronometrata in vista della gara di domani. L'azzurra, che sta tentando un recupero record dopo l'incidente del 23 gennaio a Cortina, ha chiuso la sua ultima prova al quarto posto. "È stata una bella prova ed è stata l'ennesima conferma che anche con due soli giri in discesa e pochi giorni di allenamento dopo un infortunio grave, posso mantenere il focus su me stessa": questa la reazione di Sofia Goggia all'ultima prova per la discesa libera olimpica a Yanqing. "Ogni discesa fa a sé", ha osservato la 29enne bergamasca, "domani è il giorno della gara e sono molto concentrata. Sono consapevole di avere disputato una bella prova, stando bene sui piedi. Ho saltato tanto abbastanza ovunque, ma credo fosse anche sintomo di velocità. ... Leggi su agi (Di lunedì 14 febbraio 2022) AGI - Ottima prova dinella prova di discesa libera cronometrata in vista della gara di domani. L'azzurra, che sta tentando un recupero record dopo l'incidente del 23 gennaio a Cortina, ha chiuso la sua ultima prova al quarto posto. "È stata una bella prova ed è stata l'ennesima conferma che anche con due soli giri in discesa e pochi giorni di allenamento dopo un infortunio grave, posso mantenere il focus su me stessa": questa la reazione diall'ultima prova per la discesa libera olimpica a Yanqing. "Ogni discesa fa a sé", ha osservato la 29enne bergamasca, "domani è il giorno della gara e sono molto concentrata. Sono consapevole di avere disputato una bella prova, stando bene sui piedi. Ho saltatoabbastanza ovunque, ma credo fosse anche sintomo di velocità. ...

Eurosport_IT : Il sorriso finale di Sofia ci fa emozionare ?? 20 giorni dopo la lesione del crociato, @goggiasofia è di nuovo in p… - Eurosport_IT : Tema: Descrivi la resilienza Svolgimento: Sofia Goggia ???????? #Beijing2022 #Olympics #SciAlpino - Eurosport_IT : Quando scopri che Sofia Goggia è partita per Pechino! ?????? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI | #Beijing2022 |… - PvtGunnerHeath : RT @Coninews: 'È stata una bella prova, l’ennesima conferma che anche con due soli giri in discesa e pochi giorni di allenamento dopo un in… - ADM_assdemxmi : RT @Corriere: Goggia e la gara di stanotte: «Le gambe vanno». Come è riuscito il recupero record -