Salernitana, via Colantuono. In pole per la successione Pirlo e Nicola (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Non c'è ancora l'ufficialità da parte della Salernitana ma l'avventura di Stefano Colantuono sulla panchina granata è, ormai, terminata. Il pari conquistato nello scontro salvezza con il Genoa non è bastato al tecnico romano per evitare l'esonero che sarà ufficializzato nelle prossime ore. Il ds Walter Sabatini inizialmente sembrava intenzionato a concedere un'ultima chance a Colantuono ma, alla fine, ha deciso per il ribaltone. Sono ore decisive per la successione: oltre al nome di Andrea Pirlo, in corsa c'è anche Davide Nicola. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

