Petrolio a 95 dollari a New York, prima volta dal 2014 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il Petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono del 2,53% a 95,46 dollari al barile. Il Wti rivede quota 95 dollari per la prima volta da 2014. . 14 febbraio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ilchiude in rialzo a New, dove le quotazioni salgono del 2,53% a 95,46al barile. Il Wti rivede quota 95per lada. . 14 febbraio 2022

Advertising

Agenzia_Italia : La tensione tra Usa e Russia è salita alle stelle e ha mandato in tilt Wall Street, con il Nasdaq che ha perso quas… - telodogratis : Petrolio a 95 dollari a New York, prima volta dal 2014 - iconanews : Petrolio a 95 dollari a New York, prima volta dal 2014 - fisco24_info : Petrolio a 95 dollari a New York, prima volta dal 2014: Il greggio chiude in rialzo del 2,53% a 95,46 dollari - Qualenergiait : Il settore petrolifero rischia di finire in una trappola da 500 miliardi di dollari -