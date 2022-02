Perché nei discorsi sull’ambiente bisogna considerare di più l’Africa

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Da qualche tempo sembra in crescita la consapevolezza che il continente africano sarà sempre più importante per le nostre vite e per la salute del pianeta che ci ospita. In un report pubblicato l’anno scorso dall’Agenzia Internazionale dell’energia, per esempio, si legge che «il modo in cui il sistema energetico africano si evolverà nei prossimi vent’anni, e come sarà nel 2040, sono questioni di vitale importanza non solo perma anche per il resto del mondo». Secondo diversi espertiha oggi un’opportunità unica: crescere economicamente molto in fretta, ma anche puntare su uno sviluppo molto meno legato alle emissioni di CO2 in atmosfera rispetto a quanto non sia successo altrove. Ma prima ancora dell’economia in crescita – che è già evidente visto che alle prime tre posizioni dei paesi al mondo il cui Pil cresce più velocemente ci ...