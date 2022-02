Pechino 2022: Vinatzer, 'cercherò di dare il meglio e di sciare a tutta' (Di lunedì 14 febbraio 2022) Pechino 14 feb. - (Adnkronos) - "Inutile negare che le aspettative siano abbastanza alte, quindi cercherò di dare il meglio, di sciare a tutta". Così Alex Vinatzer slalomista azzurro di punta in vista della gara olimpica di mercoledì. "Bisognerà vedere come sarà la tracciatura dell'allenatore austriaco e poi, in base a quello, si farà il piano di battaglia sia per la prima che per la seconda manche. Vedendo la pista, comunque, penso che ci sarà molto da attaccare e sono curioso di vedere come sarà la gara", aggiunge il 22enne altoatesino. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022)14 feb. - (Adnkronos) - "Inutile negare che le aspettative siano abbastanza alte, quindidiil, di". Così Alexslalomista azzurro di punta in vista della gara olimpica di mercoledì. "Bisognerà vedere come sarà la tracciatura dell'allenatore austriaco e poi, in base a quello, si farà il piano di battaglia sia per la prima che per la seconda manche. Vedendo la pista, comunque, penso che ci sarà molto da attaccare e sono curioso di vedere come sarà la gara", aggiunge il 22enne altoatesino.

