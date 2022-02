Pechino 2022: bob a 2, due equipaggi tedeschi al comando dopo due manche (Di lunedì 14 febbraio 2022) Pechino, 14 feb. - (Adnkronos) - Poche sorprese nella seconda batteria di bob a due maschile ai Giochi Olimpici di Pechino 2022. In prima posizione c'è la coppia tedesca composta da Francesco Friedrich e Thorsten Margis, che dopo aver fatto segnare il record del tracciato di Yanqing nella prima manche hanno chiuso il percorso in 59.63 in seconda batteria, per un tempo complessivo di 1:58.38 che li proietta in vetta davanti all'altra accoppiata tedesca, Johannes Lochner e Florian Bauer (a 0.15 secondi di distanza). Per quanto riguarda l'Italia, la coppia di bob a due maschile composta da Patrick Baumgartner e Robert Mircea ha fatto registrare in queste prime due manche il ventunesimo tempo, fermando il cronometro a 2:00.55. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022), 14 feb. - (Adnkronos) - Poche sorprese nella seconda batteria di bob a due maschile ai Giochi Olimpici di. In prima posizione c'è la coppia tedesca composta da Francesco Friedrich e Thorsten Margis, cheaver fatto segnare il record del tracciato di Yanqing nella primahanno chiuso il percorso in 59.63 in seconda batteria, per un tempo complessivo di 1:58.38 che li proietta in vetta davanti all'altra accoppiata tedesca, Johannes Lochner e Florian Bauer (a 0.15 secondi di distanza). Per quanto riguarda l'Italia, la coppia di bob a due maschile composta da Patrick Baumgartner e Robert Mircea ha fatto registrare in queste prime dueil ventunesimo tempo, fermando il cronometro a 2:00.55.

