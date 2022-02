Parigi | minaccia agenti con coltello | ucciso

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Due poliziotti francesi hanno sparato eun uomo che questa mattina, attorno alle 7, avevato con uncon una lama di circa 30 centimetri alcunivicino alla stazione ferroviaria Gare du Nord a. Lo riferisce l’emittente Bfmtv, mentre il ministro degli Interni Gérald Darmanin ha detto che gli”hanno utilizzato la loro arma per scongiurare ogni pericolo per sé e per i viaggiatori”. Il ministro ha riferito che ”una pattuglia della polizia è statata da un individuo armato dinella regione dell’Ile-de-France”. Il ministro dei Trasporti, Jean-Baptiste Djebbari, ha detto a Rmc che l’aggressore era ”conosciuto ai servizi di polizia per vagare nella stazione. In questa fase, il movente ...