Milano | scontro tra moto e monopattino elettrico | due morti a Trezzano sul Naviglio

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Un uomo di 39 anni e uno di 61 anni sonoin un incidente asul): lotra ilsu cui viaggiava il primo e ladel secondo si è verificato intorno alle 22 di domenica sera in viale Leonardo Da Vinci. Il 39enne ha perso la vita sul colpo, mentre ilciclista – in sella a una Triumph di grossa cilindrata – è deceduto nella mattinata di lunedì dopo esser stato trasportato d’urgenza, in elicottero, all’ospedale milanese Niguarda. Sul luogo dell’incidente il 118 e i carabinieri, per verificare le circostanze dell’accaduto: il 39enne che guidava ilstava raggiungendo la compagna a cui si era fermata la macchina vicino al luogo dell’incidente, ...