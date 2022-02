Milan-Sampdoria | Pioli | “Fischi a Kessie? Li ho sentiti | ma non è giusto”

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Stefano, allenatore rossonero, ha commentato, partita della 25^ di Serie A, ai microfoni di 'DAZN' e non solo

Advertising

tektronflame : RT @AmalaTV_: MILAN ????Genoa, Spezia, Juve, Inter, Sampdoria = 10 punti INTER ????Lazio, Atalanta, Venezia, Milan, Napoli = 8 punti Ovviame… - alsecondoblu : RT @AmalaTV_: MILAN ????Genoa, Spezia, Juve, Inter, Sampdoria = 10 punti INTER ????Lazio, Atalanta, Venezia, Milan, Napoli = 8 punti Ovviame… - giuli93_d : RT @AmalaTV_: MILAN ????Genoa, Spezia, Juve, Inter, Sampdoria = 10 punti INTER ????Lazio, Atalanta, Venezia, Milan, Napoli = 8 punti Ovviame… - LucaGasparini71 : RT @AmalaTV_: MILAN ????Genoa, Spezia, Juve, Inter, Sampdoria = 10 punti INTER ????Lazio, Atalanta, Venezia, Milan, Napoli = 8 punti Ovviame… - lubacicce : RT @SampNews24: #Adani: «Difesa della #Sampdoria posizionata male sul gol del #Milan» -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Sampdoria

Dopo le gare della 25ª giornata di Serie A, tra cui Napoli - Inter,e Atalanta - Juve, e in vista della partita di andata degli ottavi di finale dfi Champions League tra i nerazzurri e il Liverpool, Arrigo Sacchi commenta i risultati e i temi ...La vittoria di ieri del, che lancia i rossoneri in testa alla classifica di Serie A, è ... Il gol vittoria contro laè scaturito da un rilancio a dir poco millimetrico di Mike Maignan . ...Il Milan, ovviamente, concentrerà tutte le sue forze sul campionato in questo finale di stagione. I rossoneri, con la vittoria di ieri contro la Sampdoria, hanno scavalcato l’Inter, anche se i ...Il Milan è la nuova capolista. Grazie al gol di Leao, i rossoneri riescono a piegare a San Siro una Sampdoria apparsa spenta. La classifica adesso dice Milan 55, Inter 54 e Napoli 53. Tutto, insomma, ...