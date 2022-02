Meloni contro il green pass: “Va abolito subito, è punitivo e semplicemente delirante” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb – “Il green pass va abolito subito, è punitivo e delirante“: Giorgia Meloni si scaglia contro la certificazione verde alla vigilia dell’obbligo per i lavoratori over 50 di esibire la versione super. “Mentre tutto il mondo allenta le restrizioni, da domani in Italia centinaia di migliaia di lavoratori rimarranno a casa senza stipendio per l’ignobile ricatto del green pass”. E’ l’attacco della leader di Fratelli d’Italia. Meloni: “green pass va abolito subito, è punitivo e delirante” “Proibire alle persone di potersi guadagnare da vivere penalizzando anche le aziende che dovranno fare ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb – “Ilva, è“: Giorgiasi scagliala certificazione verde alla vigilia dell’obbligo per i lavoratori over 50 di esibire la versione super. “Mentre tutto il mondo allenta le restrizioni, da domani in Italia centinaia di migliaia di lavoratori rimarranno a casa senza stipendio per l’ignobile ricatto del”. E’ l’attacco della leader di Fratelli d’Italia.: “va, è” “Proibire alle persone di potersi guadagnare da vivere penalizzando anche le aziende che dovranno fare ...

Advertising

Open_gol : Pediatri, scienziati, medici contro i leader di Lega e Fratelli d’Italia. Le reazioni avverse ai vaccini e i danni… - fattoquotidiano : Venerdì scorso il leghista incontrò la direttrice del Dis. E Letta disse sì. Ieri il frontale contro Meloni e Berlu… - RaffaelePizzati : @frecciavallone @lucianonobili @matteorenzi @ItaliaViva Forse non riesci a concentrarti, mentre pedali senza pace d… - beppa39 : Io, che sono profondamente e razionalmente contro la Meloni, contro la sua ideologia e i suoi amici passati e prese… - Efisio31251859 : RT @OrtigiaP: In Onda,il virologo #Silvestri contro @GiorgiaMeloni sul vaccino: “Non so quanto abbia studiato” Le conviene studiare Silvie… -