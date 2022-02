La Juve sta tornando, ma Allegri non sa più vincere gli scontri diretti (Di lunedì 14 febbraio 2022) È tutta un'altra Juve. Per piglio, per gioco, per occasioni create, per consapevolezza. E forse l'elenco delle condizioni che... Leggi su calciomercato (Di lunedì 14 febbraio 2022) È tutta un'altra. Per piglio, per gioco, per occasioni create, per consapevolezza. E forse l'elenco delle condizioni che...

romeoagresti : #Allegri: “La #Juve sta lavorando bene sia con il settore giovanile sia con l’U23. Ora i ragazzi che si allenano con noi sono più pronti”. - Giovann14793883 : RT @kantor57: la cosa più notevole di atalanta-juventus è che la juve abbia avuto 3 ammoniti e l'atalanta solo 2; la gestione disciplinare… - Giovann14793883 : RT @Marco562017: Parlare di arbitraggi non mi piace, ma è incredibile che in una partita in cui l'unico episodio vero è stato a danno della… - MarcoLe86931402 : @GuarroPas Comunque Pasquale tu che segui l'Inter hai fatto 2 tweet sulla Juve. Uno su Dybala e questo. Ok ci sta è… - Yuro_23 : RT @cmdotcom: La Juve sta tornando. Ma Allegri non batte più le grandi -

Ultime Notizie dalla rete : Juve sta Sconcerti: l'Inter ha frenato e non è più la favorita. Milan e Napoli, giochi davvero riaperti La crisi di Lautaro passerà, ma Leao sta crescendo È cambiato qualcosa rispetto a un anno fa. ... Atalanta - Juve era una bella partita da 0 - 0, infatti è stata decisa da due calci da fermo. Risultato ...

Cristiano Ronaldo lo porta via: insieme al Psg, Juve beffata Il Psg sta facendo di tutti per cercare di blindare il francese che ha però ha una gran voglia di vestire la maglia del Real Madrid. Sono davvero tante le situazione che andranno monitorate con ...

La Juve sta tornando, ma Allegri non sa più vincere gli scontri diretti Calciomercato.com Juve, l’Atalanta non ci sta: “Quello di De Ligt era rigore, Szczesny da rosso” Al termine di una partita ricca di emozioni e gol, Atalanta e Juventus hanno portato a casa un punto a testa. Un pareggio che sta stretto alla squadra di Gian Piero Gasperini che dopo essersi portata ...

La Juve è tornata Juve, il Milan scappa in testa Stessi avversari e quindi stesso coefficiente di difficoltà, ma i due punti in meno in classifica potrebbero fare la differenza. L’Inter avrà da temere il solo big match di Torino del prossimo 3 ...

