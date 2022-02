Il giardino di Mattia si rifà il look Nuovi alberi e spazio per i giochi (Di lunedì 14 febbraio 2022) Lavori in corso per il verde cittadino. È iniziata la riqualificazione del giardino di Mattia, a Candeglia. Circa sessanta le piante messe a dimora dall'Amministrazione comunale nelle ultime settimane,... Leggi su lanazione (Di lunedì 14 febbraio 2022) Lavori in corso per il verde cittadino. È iniziata la riqualificazione deldi, a Candeglia. Circa sessanta le piante messe a dimora dall'Amministrazione comunale nelle ultime settimane,...

Advertising

FasaniAndrea71 : @Gabrini84 Eh ma Marelli ha detto che la gamba di Hateboer era 'scarica'.... Meno male...fosse stata 'carica' mi ar… - 1DMarty_me : @mattia_fuse oggi in giardino hanno urlato cose belle a jessica, soleil era l'unica in giardino e ha sentito tutto.… - svftlcki : @SPIG0LI scherzi amo dorme in giardino ti pare che tocca il letto di mattia - mattia_fuse : RT @alessiaschiaff1: Manila contenta per l'aereo di Alex per Delia Sempre Manila quando Alex e soleil si baciavano in giardino 'BRAVI, Q… - Comune_Pistoia : ??????È in corso la riqualificazione del giardino di Mattia, a Candeglia. Circa sessanta le piante messe a dimora dall… -