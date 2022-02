Il generale Pappalardo 'eversivo' a una manifestazione No Vax: 'Arrestate Mattarella, processate Draghi per estorsione' (Di lunedì 14 febbraio 2022) Conosciuto per l'essere un no vax convinto, prima ha tentato di entrare in un bar a Piazza Venezia senza il Green pass poi, una volta respinto, ha ripiegato sull'ennesimo mini comizio. Parliamo del ... Leggi su globalist (Di lunedì 14 febbraio 2022) Conosciuto per l'essere un no vax convinto, prima ha tentato di entrare in un bar a Piazza Venezia senza il Green pass poi, una volta respinto, ha ripiegato sull'ennesimo mini comizio. Parliamo del ...

gaiatortora : Amici della TV ma vi rendete conto che seguite con una enfasi inutile uno come il Generale Pappalardo? Poi facciamo… - HuffPostItalia : Il generale Pappalardo alla Manifestazione No Vax: 'Arrestate Mattarella, processate Draghi per estorsione' - debora_crucitti : @HuffPostItalia In generale, Pappalardo urla. - linofraschetti : RT @gaiatortora: Amici della TV ma vi rendete conto che seguite con una enfasi inutile uno come il Generale Pappalardo? Poi facciamoci o me… - enrico_farda : RT @gaiatortora: Amici della TV ma vi rendete conto che seguite con una enfasi inutile uno come il Generale Pappalardo? Poi facciamoci o me… -