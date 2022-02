Gravina: «Assemblea? Spero in una fumata bianca, ma deve esserci più rispetto» (Di lunedì 14 febbraio 2022) Le parole di Gravina a Radio Rai 1 nel programma Radio Anch’io Sport per parlare dei problemi del calcio italiano Le parole di Gravina a Radio Rai 1 nel programma Radio Anch’io Sport per parlare dei problemi del calcio italiano: SERIE A – «Qualche settimana fa avevamo parlato di un asse Milano Napoli con un ritorno della Juventus e l’affermazione dell’Atalanta credo sia un campionato avvincente». INCONTRO LEGA – «Si tratta di due attività importanti che rientrano nelle carte Nazionali e nella NOIF. Pensiamo di inserire l’indice di liquidità come criterio di ammissione per la Serie A. Diventa importante e partirà da 0,7 e andrà a salire in quattro anni. Si è parlato anche del parametro dell’indebitamento e mettere sotto controllo i costi». CALCIO ITALIANO – «Il calcio è una grande impresa che coinvolge dodici settori diverse e contemporaneamente c’è la ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Le parole dia Radio Rai 1 nel programma Radio Anch’io Sport per parlare dei problemi del calcio italiano Le parole dia Radio Rai 1 nel programma Radio Anch’io Sport per parlare dei problemi del calcio italiano: SERIE A – «Qualche settimana fa avevamo parlato di un asse Milano Napoli con un ritorno della Juventus e l’affermazione dell’Atalanta credo sia un campionato avvincente». INCONTRO LEGA – «Si tratta di due attività importanti che rientrano nelle carte Nazionali e nella NOIF. Pensiamo di inserire l’indice di liquidità come criterio di ammissione per la Serie A. Diventa importante e partirà da 0,7 e andrà a salire in quattro anni. Si è parlato anche del parametro dell’indebitamento e mettere sotto controllo i costi». CALCIO ITALIANO – «Il calcio è una grande impresa che coinvolge dodici settori diverse e contemporaneamente c’è la ...

