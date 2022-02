Giulia, recensione: un dramma straniante su una donna libera e contraddittoria con Rosa Palosciano (Di lunedì 14 febbraio 2022) La nostra recensione di Giulia, straniante dramma di Ciro de Caro, con Rosa Palosciano nel ruolo di una donna contraddittoria e recalcitrante che vaga per le strade di una Roma in una calda estate alla ricerca di certezze Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2021, nella sezione Giornate degli Autori – Notti Veneziane, Giulia è il terzo lungometraggio di Ciro de Caro, che si è fatto notare con Spaghetty story e Acqua di Marzo. Ad affiancare il regista in fase di scrittura troviamo Rosa Palosciano, interprete principale di un dramma straniante, estremamente realistico. Giulia è la fotografia di un’incertezza tanto intima e profondamente ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 14 febbraio 2022) La nostradidi Ciro de Caro, connel ruolo di unae recalcitrante che vaga per le strade di una Roma in una calda estate alla ricerca di certezze Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2021, nella sezione Giornate degli Autori – Notti Veneziane,è il terzo lungometraggio di Ciro de Caro, che si è fatto notare con Spaghetty story e Acqua di Marzo. Ad affiancare il regista in fase di scrittura troviamo, interprete principale di un, estremamente realistico.è la fotografia di un’incertezza tanto intima e profondamente ...

Advertising

LeggereAColori : Recensione di Per un chicco di caffè di Giulia Fiori - LeggereAColori : Recensione di Per un chicco di caffè di Giulia Fiori - Sangio_Giulia_ : RT @sangiosbrando: per me è questa recensione di farfalle in cui viene riconfermato lo “stile sangio” e gli viene riconosciuta l’unicità co… - _san_giulia_ : RT @sangiosbrando: per me è questa recensione di farfalle in cui viene riconfermato lo “stile sangio” e gli viene riconosciuta l’unicità co… - signoramisa : RT @lampadascienze: ?????? Nel nostro magazine la recensione della nostra socia fondatrice Giulia Brancato -