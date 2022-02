Disturbi mentali in Piemonte: impennata di richieste di aiuto del 40% tra i giovani. Aumentati i disturbi d’ansia, del comportamento alimentare, della relazione (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Pollenzo, 14 febbraio 2022 – “Nel corso degli ultimi 15-20 anni sono sempre più evidenti manifestazioni sintomatologiche riferibili a stati di malessere della mente meno gravi, non arruolabili nei disturbi psicopatologici più gravi. È fondamentale saper guardare quindi a nuove forme di sofferenza mentale”. Patrizia Colombari, Direttore SC Psicologia ASL di Vercelli apre con queste parole la sessione “Rimettere la malattia mentale al centro dell’agenda di governo regionale e nazionale” della Winter School 2022 di Pollenzo di Motore Sanità. Un evento in collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute. “È sufficiente pensare a tutte le richieste legate a stati ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Pollenzo, 14 febbraio 2022 – “Nel corso degli ultimi 15-20 anni sono sempre più evidenti manifestazioni sintomatologiche riferibili a stati di malesseremente meno gravi, non arruolabili neipsicopatologici più gravi. È fondamentale saper guardare quindi a nuove forme di sofferenza mentale”. Patrizia Colombari, Direttore SC Psicologia ASL di Vercelli apre con queste parole la sessione “Rimettere la malattia mentale al centro dell’agenda di governo regionale e nazionale”Winter School 2022 di Pollenzo di Motore Sanità. Un evento in collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute. “È sufficiente pensare a tutte lelegate a stati ...

