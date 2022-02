Come funziona il piano d'evacuazione degli italiani dall'Ucraina (Di lunedì 14 febbraio 2022) Mentre si lavora alla missione del ministro degli Esteri Luigi Di Maio prima a Kiev e poi a Mosca (per la seconda sembra che siano ancora in sospeso soltanto alcune questioni logistiche sull’incontro con l’omologo russo Sergei Lavrov, dicono due diverse fonti al Foglio), sul tavolo dell’Unità di crisi della Farnesina è già pronto il piano d’evacuazione dei connazionali in caso di conflitto. E’ stato aggiornato da pochissimo, dopo una valutazione sul campo, all’inizio di febbraio, di una squadra composta da intelligence, Difesa ed Esteri, che ha visitato le città di Kiev, Kharkiv, Odessa e Kramatorsk. La posizione italiana sul conflitto tra Russia e Ucraina è quella condivisa dagli alleati: massimo sostegno all’integrità e alla sovranità nazionale e partecipazione alle sanzioni contro la Russia. Ma, soprattutto negli ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 14 febbraio 2022) Mentre si lavora alla missione del ministroEsteri Luigi Di Maio prima a Kiev e poi a Mosca (per la seconda sembra che siano ancora in sospeso soltanto alcune questioni logistiche sull’incontro con l’omologo russo Sergei Lavrov, dicono due diverse fonti al Foglio), sul tavolo dell’Unità di crisi della Farnesina è già pronto ild’dei connazionali in caso di conflitto. E’ stato aggiornato da pochissimo, dopo una valutazione sul campo, all’inizio di febbraio, di una squadra composta da intelligence, Difesa ed Esteri, che ha visitato le città di Kiev, Kharkiv, Odessa e Kramatorsk. La posizione italiana sul conflitto tra Russia eè quella condivisa dagli alleati: massimo sostegno all’integrità e alla sovranità nazionale e partecipazione alle sanzioni contro la Russia. Ma, soprattutto negli ...

Ultime Notizie dalla rete : Come funziona Come funziona il piano d'evacuazione degli italiani dall'Ucraina Siamo i terzi in Italia dopo Germania e Polonia per interscambio, va forte il made in Italy, come in Russia del resto'. Ma da queste parti non ci sono grandi investimenti, o interessi strategici da ...

Superbonus, come funziona la cessione del credito fiscale: le risposte per chiarire i dubbi Corriere della Sera Come funziona il piano d'evacuazione degli italiani dall'Ucraina E per dare un segnale ai cittadini, che nel giro di una settimana hanno visto svuotarsi alcune ambasciate di paesi anglosassoni come in una specie di “effetto domino”. Rispetto all’evacuazione ...

