Brock Lesnar | “I giovani dovrebbero imparare a pensare prima allo show | poi a se stessi”

(Di lunedì 14 febbraio 2022) In vista della prossima edizione di Elimination Chamber,ha concesso un’intervista al Pat McAfeein cui ha parlato della situazione attuale in WWE, e del suo rapporto professionale con Vince McMahon, paragonandolo al boss della UFC Dana White. Vince McMahon e Dana White, persone diverseha detto: “Onestamente, la relazione che ho con Vince è molto diversa da quella con Dana. Vince ed io abbiamo avuto un rapporto di amore/odio per vent’anni, è passata tanta acqua sotto i ponti, ma siamo in buoni rapporti. Rispetto moltissimo entrambi. Vedo Vince più come una figura paterna, perché da lui ho imparato tante cose che poi ho applicato facendo affari con Dana. Si sono fatti da soli entrambi“. Le nuove generazioni “Guardo questi ragazzi più, e non lo so… ...

Keith era stato protagonista di grandi momenti a Stamford, su tutti il faccia a faccia conalla Royal Rumble del 2020. In molti speravano in un suo push nella zona del main event, ma ...Elimination Chamber for the WWE Championship : Bobby Lashley (C) vs AJ Styles vs Seth Rollins vs Riddle vs Austin Theory vsDopo aver vinto per la seconda volta in carriera il WWE ...Il Brock Lesnar che non ti aspetti, mattatore assoluto al Pat McAfee Show. Siamo talmente abituati nel vedere Brock Lesnar come una persona riservata e silenziosa che ciò che il mondo ha assistito ...Queste sono state le parole dell’ex WWE Universal Champion, che ha descritto Vince McMahon come una vera e propria figura paterna: “Il mio rapporto con Vince McMahon è molto diverso da quello con Dana ...