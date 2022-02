Benevento, punto di ri-partenza: le clessidre del tempo e della pazienza (Di lunedì 14 febbraio 2022) tempo di lettura: 3 minutiBenevento – L’amarezza come compagna di viaggio. Il ritrovarsi ancora una volta a commentare quello che avrebbe potuto essere e non è stato. Come successo con il Parma, il Benevento fa il carico di rammarico ed è costretto a leccarsi le ferite. Il punto conquistato a Lecce, però, può rappresentare anche la parte mezza piena di un bicchiere che la Strega fatica a vedere colmo. Dal pari del “Via del Mare” la formazione di Caserta deve trovare la forza per ripartire, perché la vetta dista ancora cinque punti e perché il calendario le offre una serie ravvicinata di partite difficili ma non impossibili. Il mese di febbraio, come ammesso nel post partita dallo stesso tecnico di Melito di Porto Salvo, dirà molto sul destino dei giallorossi. Il rammarico resta legato all’assenza di cinismo, mancato ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 febbraio 2022)di lettura: 3 minuti– L’amarezza come compagna di viaggio. Il ritrovarsi ancora una volta a commentare quello che avrebbe potuto essere e non è stato. Come successo con il Parma, ilfa il carico di rammarico ed è costretto a leccarsi le ferite. Ilconquistato a Lecce, però, può rappresentare anche la parte mezza piena di un bicchiere che la Strega fatica a vedere colmo. Dal pari del “Via del Mare” la formazione di Caserta deve trovare la forza per ripartire, perché la vetta dista ancora cinque punti e perché il calendario le offre una serie ravvicinata di partite difficili ma non impossibili. Il mese di febbraio, come ammesso nel post partita dallo stesso tecnico di Melito di Porto Salvo, dirà molto sul destino dei giallorossi. Il rammarico resta legato all’assenza di cinismo, mancato ...

