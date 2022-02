Alvaro Soler in concerto a Milano | ecco la nuova data

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Posticipato al 27 settembre il live al Fabrique di, cancellata ladel 7 marzo a Padova del Magia European Tour 2022– È posticipato il Magia European Tour 2022 di. Nel nuovo itinerario, è prevista un’unica tappa in Italia, al Fabrique diil 27 settembre 2022 (in sostituzione di quella dell’8 marzo, nello stesso luogo), mentre viene cancellato e non sarà riprogrammato ilprevisto il 7 marzo al Gran Teatro Geox di Padova. Con 4 miliardi di stream sulle piattaforme digitali, oltre due milioni di dischi venduti, 80 Dischi d’Oro e Platino, di cui 20 Platino solo in Italia, 3 nomination ai Latin American Music Awards,, a poco più di 30 anni si conferma un artista sensazionale. ...