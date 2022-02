Zelensky | con Biden discussa aggressione russa e sanzioni

Advertising

petergomezblog : Ucraina, Lavrov a Putin: “Chance di trovare accordo con l’Occidente”. Scholz vede Zelensky: “Per Mosca conseguenze… - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: L'adesione dell'#Ucraina alla #Nato garantirebbe la sua sicurezza: lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zele… - CCKKI : Sarei curiosa di vedere un film comico con Zelensky. - n_nad1a : RT @omoscatelli: Scholz a Kiev dribbla domande su NordStream2, dice che #Ucraina presenterà legge su autonomia e elezioni nel Donbass. Da… - CloacaDi : RT @omoscatelli: Scholz a Kiev dribbla domande su NordStream2, dice che #Ucraina presenterà legge su autonomia e elezioni nel Donbass. Da… -

Ultime Notizie dalla rete : Zelensky con

Il presidente ucraino, Volodymyr, in conferenza stampa congiuntail cancelliere tedesco, ha affermato che 'L'adesione alla Nato garantirebbe la nostra sicurezza e la nostra integrità ...Parole che aprivano comunque una porta, alla vigilia dell'arrivo a Mosca del cancelliere tedesco Olaf Scholz, reduce da una giornatail presidente ucrainoa Kiev. 'Putin - ha detto ...È strano che la Russia agisca come se lo fosse». Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco, ha affermato che «L'adesione alla Nato ...Bene anche Saipem con +0,4%. Tra i peggiori si segnalano ancora le banche ... ha detto al presidente ucraino Volodymyr Zelensky che gli Stati Uniti, insieme agli alleati, "risponderanno in modo rapido ...