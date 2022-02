Traffico Roma del 13-02-2022 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 13 febbraio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltorallentato per incidente sulla via Aurelia all’altezza dell’incrocio con via Cardinal bofondi nel complesso scorrevole ilsulla restante rete viaria della capitale ricordiamo che a talenti per l’intera giornata di oggi resta chiusa per una mostra mercato via Ugo Ojetti tra Piazza Talenti e Piazza Primoli devi io neanche per le linee bus di zona manifestazione socio-culturale anche in Piazza Caprera con divieto di transito tra via delle Alpi via degli Appennini come ogni domenica pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali con deviazioni anche per le linee bus di zona anche oggi stop in fascia oraria 19:30 20:30 per i veicoli più inquinanti all’interno della fascia verde fermi fino alle 10:30 e di nuovo nel pomeriggio dalle 16:30 alle 20:30 anche Ibiza Euro 3 ...