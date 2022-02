Soleil ha mentito sul curriculum, ma è stata smascherata. Imbarazzo totale (Di domenica 13 febbraio 2022) Clamorose bugie di Soleil Sorge, attuale concorrente del Grande Fratello Vip: ha mentito sul suo curriculum. Soleil Sorge è l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Molte sono le accuse rivolte alla bella influencer che stavolta dovrà fare i conti con un’accusa molto pesante da parte di Sarah Altobello, opinionista tv ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi. Secondo la Altobello l’influencer italo-americana avrebbe mentito dicendo bugie in merito al suo curriculum. Soleil Sorge, attuale concorrente del GF Vip (via social)Soleil Sorge, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è un volto noto della tv spesso ospitata anche nei salotti di Barbara D’Urso. La ragazza si è sempre definita attrice, dichiarando anche di aver conseguito il ... Leggi su vesuvius (Di domenica 13 febbraio 2022) Clamorose bugie diSorge, attuale concorrente del Grande Fratello Vip: hasul suoSorge è l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Molte sono le accuse rivolte alla bella influencer che stavolta dovrà fare i conti con un’accusa molto pesante da parte di Sarah Altobello, opinionista tv ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi. Secondo la Altobello l’influencer italo-americana avrebbedicendo bugie in merito al suoSorge, attuale concorrente del GF Vip (via social)Sorge, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è un volto noto della tv spesso ospitata anche nei salotti di Barbara D’Urso. La ragazza si è sempre definita attrice, dichiarando anche di aver conseguito il ...

