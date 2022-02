Raffaella Carrà, spunta l’unica vera erede: ecco chi è (Di domenica 13 febbraio 2022) La morte di Raffaella Carrà ha lasciato un vuoto incolmabile nel panorama televisivo italiano. A chi spetta adesso la sua eredità? Mesi dopo la sua scomparsa, spunta l’unica vera erede. Raffaella Carrà, nome d’arte di Raffaella Maria Roberta Pelloni, è stata una cantante, ballerina, attrice e conduttrice televisiva, considerata la regina della televisione italiana. Nata a Bologna nel 1943, la Carrà è morta lo scorso 21 luglio 2021 a Roma all’età di 78 anni, al termina di una lunga malattia. Raffaella Carrà (screenshot Instagram)La carriera di Raffaella Carrà è stata lunga e piena di successi. Già negli anni ’50 muove i primi passi nel ... Leggi su kronic (Di domenica 13 febbraio 2022) La morte diha lasciato un vuoto incolmabile nel panorama televisivo italiano. A chi spetta adesso la sua eredità? Mesi dopo la sua scomparsa,, nome d’arte diMaria Roberta Pelloni, è stata una cantante, ballerina, attrice e conduttrice televisiva, considerata la regina della televisione italiana. Nata a Bologna nel 1943, laè morta lo scorso 21 luglio 2021 a Roma all’età di 78 anni, al termina di una lunga malattia.(screenshot Instagram)La carriera diè stata lunga e piena di successi. Già negli anni ’50 muove i primi passi nel ...

Advertising

rtl1025 : ?? Rai conferma: @mengonimarco ospite stasera. Ci sarà, inoltre, un omaggio a Raffaella Carrà. #Sanremo2022 #FinalmenteSanremo - RaiUno : Cantiamo e balliamo ancora insieme a te, #Raffaella ?? La clip integrale è su RaiPlay ? - IlContiAndrea : Questa sera a #Sanremo2022 confermato Marco Mengoni sul palco. Ci sarà poi un omaggio a Raffaella Carrà con il musi… - vivosurealtime : RT @PapayaFilms: In memoriam the iconic Raffaella Carrà #Goya2022 - sery_s : RT @PapayaFilms: In memoriam the iconic Raffaella Carrà #Goya2022 -