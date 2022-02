Pechino 2022, niente combinata per Vlhova: le sue Olimpiadi finiscono qui (Di domenica 13 febbraio 2022) Petra Vlhova termina anzitempo le proprie Olimpiadi di Pechino 2022. La slovacca infatti non parteciperà alle combinata alpina a causa di un’infiammazione al tendine della caviglia sinistra. Dopo l’oro in slalom, Vlhova rientrerà in patria per lottare per la Sfera di Cristallo. Ad aggiornare sulle sue condizioni fisiche è stato il coach Mario Pini: “L’infiammazione aveva influito sull’allenamento nelle scorse settimane. Abbiamo ancora obiettivi importanti davanti a noi, ora Petra tornerà alcuni giorni a casa per condividere le emozioni olimpiche con i suoi cari e acquisire l’energia necessaria per il finale di Coppa del Mondo”, le sue parole. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) Petratermina anzitempo le propriedi. La slovacca infatti non parteciperà allealpina a causa di un’infiammazione al tendine della caviglia sinistra. Dopo l’oro in slalom,rientrerà in patria per lottare per la Sfera di Cristallo. Ad aggiornare sulle sue condizioni fisiche è stato il coach Mario Pini: “L’infiammazione aveva influito sull’allenamento nelle scorse settimane. Abbiamo ancora obiettivi importanti davanti a noi, ora Petra tornerà alcuni giorni a casa per condividere le emozioni olimpiche con i suoi cari e acquisire l’energia necessaria per il finale di Coppa del Mondo”, le sue parole. SportFace.

Advertising

Fisiofficial : FAVOLOSA WIERER! E’ BRONZO NELLA SPRINT FEMMINILE A PECHINO 2022 ??????#Wearefisi Link--> - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Tutte le medaglie dell'Italia a #Pechino2022. Con l'argento di Moioli e Visintin nello snowboard a… - Eurosport_IT : 2016: Un colpo di sonno alla guida, un incidente quasi fatale e un coma di 3 giorni. Infinite fratture, di cui 30 s… - Eurosport_IT : Le Olimpiadi di Vlhova si chiudono in anticipo ?? #Vlhova | #Beijing2022 | #SciAlpino - News24_it : LIVE Olimpiadi Pechino 2022, 13 febbraio in DIRETTA: seconda manche del gigante spostata alle 8.00, attesa per De A… -