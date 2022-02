Liverpool, Klopp non può fare a meno di questo giocatore: pronto il rinnovo (Di domenica 13 febbraio 2022) Jurgen Klopp non vuole lasciar partire Roberto Firmino. Lo fa sapere Football Insider, secondo il quale l'attaccante ha il contratto in... Leggi su calciomercato (Di domenica 13 febbraio 2022) Jurgennon vuole lasciar partire Roberto Firmino. Lo fa sapere Football Insider, secondo il quale l'attaccante ha il contratto in...

Advertising

zazoomblog : Liverpool Klopp non può fare a meno di questo giocatore: pronto il rinnovo - #Liverpool #Klopp #questo #giocatore: - fisco24_info : Torna la Champions, Psg-Real e Inter-Liverpool da godere: Klopp non fa il turn over, Ramos salterà sfida a suo pass… - StefanoScacca : Inter, Dzeko sarà fondamentale anche in CL. Ha già fatto male al Liverpool Il bosniaco ha messo nel mirino gli ingl… - sportli26181512 : Burnley-Liverpool 0-1: video, gol e highlights: I Reds di Klopp non steccano e portano a casa una vittoria sofferta… - sportli26181512 : Tottenham di Conte in crisi: terzo ko di fila. Vince il Liverpool: Gli Spurs, con Bentancur e Kulusevski in campo,… -