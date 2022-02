LIVE Biathlon, Inseguimento donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Wierer seconda dopo due poligoni (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’Inseguimento MASCHILE DI Biathlon DALLE 11.45 10.21 Pesantissimo doppio errore in piedi di Dorothea Wierer, che non è riuscita a gestire il vento. 10.20 Roeiseland sbaglia il primo, ma si riscatta da campionessa con i rimanenti bersagli. 4/5, 14/15. 10.19 Roeiseland lasciamola perdere. Pensando alla medaglia, Dorothea forse potrebbe anche permettersi un errore. Intanto la norvegese è già al terzo poligono, il primo in piedi. Il vento aumenta di intensità. 10.18 Wierer perde solo 2 secondi da Elvira Oeberg e guadagna su Hauser e Tandrevold, che transitano a 1’24” e 1’28”. 10.17 Roeiseland, nei poligoni in piedi, offre garanzie ancora maggiori rispetto a quelli a terra. ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’MASCHILE DIDALLE 11.45 10.21 Pesantissimo doppio errore in piedi di Dorothea, che non è riuscita a gestire il vento. 10.20 Roeiseland sbaglia il primo, ma si riscatta da campionessa con i rimanenti bersagli. 4/5, 14/15. 10.19 Roeiseland lasciamola perdere. Pensando alla medaglia, Dorothea forse potrebbe anche permettersi un errore. Intanto la norvegese è già al terzo poligono, il primo in piedi. Il vento aumenta di intensità. 10.18perde solo 2 secondi da Elvira Oeberg e guadagna su Hauser e Tandrevold, che transitano a 1’24” e 1’28”. 10.17 Roeiseland, neiin piedi, offre garanzie ancora maggiori rispetto a quelli a terra. ...

