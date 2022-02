Io recupero bancali per arredare il bagno | guarda queste idee strepitose!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 13 febbraio 2022) Ilè uno degli ambienti che spesso vengono trascurati sopratutto quando si parla di riciclo. Ecco qualche idea per poteril vostro, utilizzando del legno di. Gioco tris inUn’idea davvero divertente, perfetta per essere messa neldegli ospiti o dei vostri ragazzi, questa struttura fatta con del legno riciclato, ricorda molto il gioco del tris. Le lettere x sono state fatte con del legno dipinto, invece per l’altro elemento sono stati usati i rotoli della carta igienica. Fonte immagine Asse per la vasca Avete la vasca da? Questa asse di legno vi aiuterà a rilassarvi durante un belcaldo, perché la potrete usare per poterci appoggiare riviste o candele. Fonte immagine Scaffali sospesi: idea ...