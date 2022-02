Il pasticcio M5s, spunta l’email di Di Maio sul regolamento che salva Conte. Crimi: «Ho dimenticato di dirglielo» (Di domenica 13 febbraio 2022) Il Movimento 5 stelle negli ultimi anni avrebbe prodotto talmente tanti regolamenti che neanche chi all’epoca era il capo politico se ne ricorda più i dettagli. Al punto che lo stesso Vito Crimi in un’intervista a Repubblica deve ammettere: «Neanche mi ricordo di tutti i regolamenti che abbiamo approvato nel M5s, ne facevamo così tanti…». Eppure sarebbe bastata un po’ di memoria per disinnescare l’ormai nota ordinanza del tribunale di Napoli che ha sospeso la leadership di Giuseppe Conte e riportato il MoVimento alle regole del passato. Solo ora l’ex premier ha potuto fare ricorso, sicuro del fatto che ad agosto 2021, quando è stato proclamato presidente del M5s, la sforbiciata degli iscritti ammessi al voto era legittima, perché potevano votare solo quelli che avevano aderito al MoVimento da almeno sei mesi. Quella regola era prevista in un ... Leggi su open.online (Di domenica 13 febbraio 2022) Il Movimento 5 stelle negli ultimi anni avrebbe prodotto talmente tanti regolamenti che neanche chi all’epoca era il capo politico se ne ricorda più i dettagli. Al punto che lo stesso Vitoin un’intervista a Repubblica deve ammettere: «Neanche mi ricordo di tutti i regolamenti che abbiamo approvato nel M5s, ne facevamo così tanti…». Eppure sarebbe bastata un po’ di memoria per disinnescare l’ormai nota ordinanza del tribunale di Napoli che ha sospeso la leadership di Giuseppee riportato il MoVimento alle regole del passato. Solo ora l’ex premier ha potuto fare ricorso, sicuro del fatto che ad agosto 2021, quando è stato proclamato presidente del M5s, la sforbiciata degli iscritti ammessi al voto era legittima, perché potevano votare solo quelli che avevano aderito al MoVimento da almeno sei mesi. Quella regola era prevista in un ...

