Gf Vip 6, i dubbi di Antonio Medugno su Delia Duran: “Fra di noi c’è una bella chimica e lei è pazzesca, però…” (Di domenica 13 febbraio 2022) Nella Casa del Gf Vip continua a tenere banco il pericolo avvicinamento della prima finalista del reality show condotto da Alfonso Signorini all’ultimo arrivato, il tiktoker Antonio Medugno. Negli scorsi giorni, Delia aveva già mostrato un certo interesse per il suo coinquilino e – complice la scusa di sentire il suo profumo – la moglie di Alex Belli si è gettata tra la braccia di Antonio. Nella giornata di ieri, poi, Delia si è spinta ancora più in là e ha svelato al Medugno di avere un desiderio particolare: “Ho una voglia matta di farlo con te… Con te e Alex“. Ma già in quell’occasione, Antonio Medugno si era dimostrato perplesso di fronte alle avances della bella venezuelana, facendogli notare che nella puntata di lunedì potrebbero ... Leggi su isaechia (Di domenica 13 febbraio 2022) Nella Casa del Gf Vip continua a tenere banco il pericolo avvicinamento della prima finalista del reality show condotto da Alfonso Signorini all’ultimo arrivato, il tiktoker. Negli scorsi giorni,aveva già mostrato un certo interesse per il suo coinquilino e – complice la scusa di sentire il suo profumo – la moglie di Alex Belli si è gettata tra la braccia di. Nella giornata di ieri, poi,si è spinta ancora più in là e ha svelato aldi avere un desiderio particolare: “Ho una voglia matta di farlo con te… Con te e Alex“. Ma già in quell’occasione,si era dimostrato perplesso di fronte alle avances dellavenezuelana, facendogli notare che nella puntata di lunedì potrebbero ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, i dubbi di Antonio Medugno su Delia Duran: “Fra di noi c’è una bella chimica e lei è pazzesca, però…” Il… - 361_magazine : Gf Vip, Antonio si confida in sauna con Gianluca su Delia Duran: i dubbi del tiktoker nei confronti della modella - BormoliniRenato : @asta79 @FPanichi @stanzaselvaggia Sta scherzando, immagino. Chi da il diritto ad una persona Vip o meno che sia, d… - LaLestofante : @umbertocipolla @lorepregliasco Ho i miei dubbi (per i blasonati) ma tant'é. Mettersi in competizione vuol pur semp… - Unf_Tweet : -