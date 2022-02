Flash mob di Legambiente a Civitavecchia per dire “Stop alla corsa al gas e all’energia nucleare” (Di domenica 13 febbraio 2022) Le immagini del Flash mob organizzato a Civitavecchia da Legambiente per dire Stop alla corsa al gas e all’energia nucleare. La manifestazione si è tenuta in contemporanea in 44 città. “Continuando con le attuali politiche globali si avrà un aumento delle temperature fino a circa 2,7°C, di molto oltre gli obiettivi fissati negli Accordi di Parigi – spiegano dall’associazione ambientalista -. Eppure, gli eventi catastrofici che già oggi viviamo dimostrano come ogni minimo ritardo nell’avviare un processo reale di transizione ecologica abbia effetti tangibili e drastici sulle vite di miliardi di esseri umani. Dal 2010 ad oggi si sono verificati almeno 1.171 eventi metereologici estremi, pari ad una media di 106 l’anno, provocando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) Le immagini delmob organizzato adaperal gas e. La manifestazione si è tenuta in contemporanea in 44 città. “Continuando con le attuali politiche globali si avrà un aumento delle temperature fino a circa 2,7°C, di molto oltre gli obiettivi fissati negli Accordi di Parigi – spiegano dall’associazione ambientalista -. Eppure, gli eventi catastrofici che già oggi viviamo dimostrano come ogni minimo ritardo nell’avviare un processo reale di transizione ecologica abbia effetti tangibili e drastici sulle vite di miliardi di esseri umani. Dal 2010 ad oggi si sono verificati almeno 1.171 eventi metereologici estremi, pari ad una media di 106 l’anno, provocando ...

Advertising

comunevenezia : ??#LidoInLove2022 Torna #BreakTheChain flash mob contro la violenza sulle donne di #onebillionrising ? L'iniziati… - stylesrglf : RT @anneermacora: ma se a #sansiro al concerto di #louis facessimo un flash mob come quello di right now del 2014???????? - Affaritaliani : Flash mob di Legambiente a Civitavecchia per dire basta alla 'corsa al gas' - Vivi_con_stile : RT @GreenMobilityIT: Servizio del @TgrRaiToscana sul flash mob di @Legambiente_fi nella tappa toscana della #cleancitiescampaign ??Ci siamo… - GreenMobilityIT : Servizio del @TgrRaiToscana sul flash mob di @Legambiente_fi nella tappa toscana della #cleancitiescampaign ??Ci si… -