Elisabetta Canalis, l’abito nero è scollatissimo: décolleté da svenire (Di domenica 13 febbraio 2022) Elisabetta Canalis regala una visione paradisiaca ai suoi fan: l’abito nero è decisamente scollato, il décolleté è in primo piano. E lo spacco mostra le gambe super “E le ventenni… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 13 febbraio 2022)regala una visione paradisiaca ai suoi fan:è decisamente scollato, ilè in primo piano. E lo spacco mostra le gambe super “E le ventenni… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Advertising

sf_post : RT @Tremenoventi: Vince il premio “persona che pensa di essere immotivatamente ligure” Elisabetta Canalis - infoitcultura : “Che spettacolo” Elisabetta Canalis in shorts detta tendenza per la primavera: strepitosa – FOTO - infoitcultura : Elisabetta Canalis incanta l’America: lo scatto bollente in spiaggia | FOTO - infoitcultura : “Zoom selvaggio” Elisabetta Canalis, il costume si è aperto: impossibile contenere tutte quelle curve… – FOTO - infoitcultura : Elisabetta Canalis, scollatura ‘eccezionale’ che illumina Los Angeles -