Doha | Fabbiano raggiunge Musetti in tabellone

Nel "Qatar ExxonMobil Open", torneo ATP 250 sul cemento trasmesso in diretta da SuperTennis, Lorenzo esordirà contro il lucky loser svedese Elias Ymer. E proprio dalle qualificazioni è stato promosso Thomas, che debutterà contro l'olandese van de Zandschulp. La prima testa di serie è il canadese Shapovalov

