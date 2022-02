Bob | programma Olimpiadi 14 febbraio | orari | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di domenica 13 febbraio 2022) Si annuncia una giornata davvero importante per bob e monobob ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Sul budello di Yanqing, infatti, andranno in scena le ultime due manche del monobob femminile, quindi scatterà ladi bob a 2 maschile, per uno spettacolo assicurato sotto la luce dei riflettori. La giornata prenderà il via alle ore 2.30 italiane (le ore 9.30 cinesi) con la terza manche del monobob che inizierà a darci una idea più chiara di chi, dalle ore 4.00 potranno andare a battagliare per le medaglie con i Cinque Cerchi, nel corso della quarta manche. Passando al bob a 2, l’azione prenderà il via alle ore 13.05 con la prima discesa con Francesco Friedrich che proverà a continuare nel trend dominante delle ultime annate. Seconda manche dalle ore 14.40. IN TV – Tutte le gare di bob e monobob saranno trasmesse integralmente in diretta e in esclusiva da ...