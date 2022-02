Belen e il video intimo rubato: "Uno stupro mentale. Cosa mi disse il giudice". Umiliata in Procura (Di domenica 13 febbraio 2022) "Uno stupro mentale". Belen Rodriguez, intervistata dal Quotidiano nazionale, affronta con coraggio il tema del suo video privato finito sui siti per adulti. La neo-conduttrice delle Iene ha voluto anche per questo intervistare Diana Di Meo, ragazza arbitro il cui ex ha caricato sul web un suo video intimo."In origine l'intervista la doveva fare Teo Mammucari. Parlando con Davide Parenti ('autore del programma, ndr), però, gli ho detto che mi sentivo di affrontarla. Mi ero riproposta di non parlarne più, perché ogni volta che salta fuori l'argomento ci sono migliaia di tastiere che caricano di nuovo quel mio video maledetto sui siti. Non è piacevole: è uno stupro mentale". "Nelle divise - dai magistrati ai carabinieri alla polizia ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) "Uno".Rodriguez, intervistata dal Quotidiano nazionale, affronta con coraggio il tema del suoprivato finito sui siti per adulti. La neo-conduttrice delle Iene ha voluto anche per questo intervistare Diana Di Meo, ragazza arbitro il cui ex ha caricato sul web un suo."In origine l'intervista la doveva fare Teo Mammucari. Parlando con Davide Parenti ('autore del programma, ndr), però, gli ho detto che mi sentivo di affrontarla. Mi ero riproposta di non parlarne più, perché ogni volta che salta fuori l'argomento ci sono migliaia di tastiere che caricano di nuovo quel miomaledetto sui siti. Non è piacevole: è uno". "Nelle divise - dai magistrati ai carabinieri alla polizia ...

