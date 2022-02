Ascolti TV | dati Auditel di ieri | sabato 12 febbraio 2022

(Di domenica 13 febbraio 2022)tv: idei programmi più visti di12, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata finale di Tali e Quali ha totalizzato 3594 spettatori (share 18.09%); su Canale5 la puntata di C’è posta per te ha avuto 5343 spettatori (share 29.91%). Su Italia1 il film Il Cacciatore di Giganti ha ottenuto 1030 spettatori (4.93%); su Rai2 l’episodio della serie tv FBI ha intrattenuto 944 spettatori (4.17%) mentre quello di FBI International 1024 (4.65%); su Rai3 il film Insider – Faccia a faccia con il crimine ha portato a casa 941 spettatori (4.69%); su Rete4 il film 007 – La morte può attendere ha portato a casa 645 spettatori ...

occhio_notizie : C'è Posta per te batte l'ultima puntata di Tali e Quali?? #ascoltitv #datiauditel - CorriereCitta : #AscoltiTv sabato 12 febbraio 2022: #Cepostaperte, #Taliequali2022, 007, Il cacciatore di giganti, dati #Auditel e…

Chi ha vinto la battaglia dello share in prima serata? Chi ha dominato gli ascolti tv in prime time di ieri sabato 12 febbraio 2022? Ascolti tv sabato 12 febbraio 2022: ascolto reti Mediaset ieri sera Ieri sera, sabato 12 febbraio 2022. Ascolti tv e share del Prime Time di sabato 12 febbraio 2022 ha comunque ottenuto dati più che sufficienti. Certo il people show Mediaset resta irraggiungibili, continuando a fare