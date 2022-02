Amici 21, chi è stato eliminato? Colpo di scena in puntata (Di domenica 13 febbraio 2022) Nella nuova puntata di Amici 21 ci sono state tantissime novità per gli allievi della scuola: nuovo entrato e prime maglie del serale consegnate. Ecco cosa è successo. Il serale della ventunesima edizione del talent show di Canale 5 è sempre più vicino. Ogni allievo della scuola ha l’obiettivo di convincere i propri professori per andare alla fase finale della trasmissione. In tutto questo uno dei ballerini ha dovuto abbandonare la scuola. Ieri pomeriggio è stata registrata la nuova puntata del talent show firmato Maria De Filippi. La puntata del pomeridiano andrà in onda come di consueto oggi alle ore 14 su Canale 5. Grazie al pubblico che ha assistito, sul web e suoi social girano già le prime anticipazioni. Per prima cosa, gli ospiti della puntata sono stati Emma, Sangiovanni, ... Leggi su chenews (Di domenica 13 febbraio 2022) Nella nuovadi21 ci sono state tantissime novità per gli allievi della scuola: nuovo entrato e prime maglie del serale consegnate. Ecco cosa è successo. Il serale della ventunesima edizione del talent show di Canale 5 è sempre più vicino. Ogni allievo della scuola ha l’obiettivo di convincere i propri professori per andare alla fase finale della trasmissione. In tutto questo uno dei ballerini ha dovuto abbandonare la scuola. Ieri pomeriggio è stata registrata la nuovadel talent show firmato Maria De Filippi. Ladel pomeridiano andrà in onda come di consueto oggi alle ore 14 su Canale 5. Grazie al pubblico che ha assistito, sul web e suoi social girano già le prime anticipazioni. Per prima cosa, gli ospiti dellasono stati Emma, Sangiovanni, ...

Advertising

teatrolafenice : ?? Parleremo presto con chi ha ideato i costumi di scena di 'Baruffe', ovvero Carla Teti. Intanto vi mostriamo come… - AlexBazzaro : Ho amici che vivono in circa dieci Paesi in Europa. Da loro la vita sta tornando normale, dì Covid si parla poco. L… - DSantanche : Cosa penso delle frasi di #Salvini? Che deve decidere con chi stare: con la sinistra come per l’elezione del Capo d… - itaca62 : @MarianoAmici Mi spiace dott. Amici ma quella trasmissione e' inguardabile,i suoi ospiti pure. Stia attento,spesso… - Gio19113439 : @boni_castellane Facciamoci tutti una domanda, dopo aver constatato che siamo soli. Perché è solo, anche, chi ha fa… -