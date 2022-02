Zorro – The Chronicles: ecco il primo trailer del gioco (Di sabato 12 febbraio 2022) Presentato il primo trailer per Zorro – The Chronicles, il nuovo videogioco che ha per protagonista l’eroe mascherato Presentato oggi Zorro – The Chronicles, un trailer ha infatti svelato il videogioco dedicato all’eroe mascherato. Sviluppato da PVP Games e BKOM Studios insieme a Nacon e in collaborazione con Zorro Productions Inc. e Canada Media Fund, il titolo è un gioco d’azione in cui si interpreterà il famoso eroe armato di spada. Il gioco uscirà su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS e Nintendo Switch a giugno 2022. Zorro – The Chronicles si presenta con il primo trailer Il titolo ... Leggi su tuttotek (Di sabato 12 febbraio 2022) Presentato ilper– The, il nuovo videoche ha per protagonista l’eroe mascherato Presentato oggi– The, unha infatti svelato il videodedicato all’eroe mascherato. Sviluppato da PVP Games e BKOM Studios insieme a Nacon e in collaborazione conProductions Inc. e Canada Media Fund, il titolo è und’azione in cui si interpreterà il famoso eroe armato di spada. Iluscirà su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS e Nintendo Switch a giugno 2022.– Thesi presenta con ilIl titolo ...

