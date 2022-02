Ultime Notizie Roma del 12-02-2022 ore 13:10 (Di sabato 12 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesca Vitale in studio Soffiano venti di guerra e scatta l’allarme in tutto il mondo gli Stati Uniti hanno lasciato drammaticamente l’allarme sull’ucraina avvertendo che un invasione russa potrebbe iniziare a breve hanno chiesto ai cittadini statunitensi di andarsene entro 48 ore un attacco da parte degli oltre 100mila soldati russi attualmente sistemati vicino all’ucraina Potrebbe verificarsi da un giorno all’altro dei giornalisti già è solo levarmi consigliere per la sicurezza nazionale Casa Bianca a Washington Michela moglie di Homer visintin sono medaglia d’argento nello snowboard cross giochi olimpici invernali di Pechino la coppia Azzurra l’undicesima medaglia per l’Italia alle Olimpiadi in Cina al Jam Park di Zan jaku nel finale a È stata preceduta solo da quella americana composta da ... Leggi su romadailynews (Di sabato 12 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesca Vitale in studio Soffiano venti di guerra e scatta l’allarme in tutto il mondo gli Stati Uniti hanno lasciato drammaticamente l’allarme sull’ucraina avvertendo che un invasione russa potrebbe iniziare a breve hanno chiesto ai cittadini statunitensi di andarsene entro 48 ore un attacco da parte degli oltre 100mila soldati russi attualmente sistemati vicino all’ucraina Potrebbe verificarsi da un giorno all’altro dei giornalisti già è solo levarmi consigliere per la sicurezza nazionale Casa Bianca a Washington Michela moglie di Homer visintin sono medaglia d’argento nello snowboard cross giochi olimpici invernali di Pechino la coppia Azzurra l’undicesima medaglia per l’Italia alle Olimpiadi in Cina al Jam Park di Zan jaku nel finale a È stata preceduta solo da quella americana composta da ...

